Доктор Мясников объяснил, как правильно принимать кальций - ВИДЕО
Популярный врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал все о пользе и вреде кальция. В частности, доктор объяснил, как его правильно принимать и о каких серьезных болезнях говорит его повышенное содержание в организме.
Александр Мясников отметил, что кальций не усвоится в организме без витамина D, так что принимать их надо вместе. Женщинам после наступления менопаузы следует принимать 1200-1500 мг кальция в сутки, до менопаузы - до 1000 мг, мужчинам - 800-1000 мг. При этом минимум 50 процентов суточной дозы кальция должно содержаться не в таблетках, а в продуктах - твороге, молоке, йогурте, орехах, твердом сыре, апельсиновом соке, фасоли, зелени.
"Если вы принимаете кучу таблеток кальция, мозг дает сигнал организму выводить лишний кальций. И он выводится через почки, в которых задерживается и образует камни. Если вы принимаете кальций в продуктах он всасывается там, где положено", - пояснил доктор.
Также Мясников заявил, что повышенный кальций может говорить о серьезных проблемах со здоровьем:
"Если у вас повышен кальций, это вполне может быть симптомом рака почек, рака легкого или аденомы паращитовидной железы".
Симптомом пониженного кальция является сильная слабость, при которой человеку сложно даже поднять стакан воды.
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