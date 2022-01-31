Названа третья по распространенности причина смерти в мире

Согласно оценкам ученых, устойчивость бактерий к антибиотикам стала третьей ведущей причиной смерти. Соответствующая статья была опубликована в The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изобретение антибиотиков позволило людям лечить многие заболевания, в том числе инфекции кожи, кишечника и другие. Однако бактерии могут вырабатывать устойчивость к противомикробным препаратам, отчего эффективность лечения падает или антибиотик приходится менять на другой.

"Новые данные позволили судить об истинном масштабе устойчивости к антибиотикам по всему миру, и это четкий сигнал, что с подобной угрозой надо что-то делать", - говорит Крис Мюррей, один из авторов исследования из Вашингтонского университета.

Исследователи проанализировали данные о поражении 471 млн людей по всему миру 23 видами бактерий, включая кишечную палочку, пневмококк и золотистый стафилококк. Ученые смоделировали разные сценарии течения заболеваний и выяснили, что, согласно их статистической модели, за 2019 год должны были умереть около 4,95 млн людей, которым не помогли антибиотики. Более распространенными причинами смерти являются лишь инсульт и заболевания сердца. Основная доля этих смертей, по оценке ученых, приходится на Африку южнее Сахары, Южную Азию и Латинскую Америку.

Авторы считают, что рост устойчивости к антибиотикам является глобальной проблемой, и в связи с этим необходимо развивать другие методы борьбы с инфекциями, включая соблюдение санитарных норм, улучшение диагностики, более разумное использование антибиотиков и другие. Кроме того, необходимо разрабатывать новые препараты, к которым у бактерий иммунитета пока нет.