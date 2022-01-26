Названы «утренние» симптомы рака

Если человек по утрам ощущает усталость и апатию, то он в ближайшее время может столкнуться с опухолевым процессом. С таким заявлением выступил химиотерапевт Андрей Базылев в интервью "Пятому каналу", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Обязательно обратитесь к врачу. Это может быть симптом онкологического заболевания", - призвал медик.

Такие симптомы однозначно указывают на нарушение работы организма, указал Базылев. По его словам, нужно выявить причину и максимально быстро ее устранить.