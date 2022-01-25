Назван витамин, дефицит которого приводит к бессоннице

Медицинский портал Tododisca предупреждает, что дефицит витамина D может привести к сокращению времени сна и снижению его качества, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Tododisca ссылается на недавнее рандомизированное двойное слепое исследование, которое показало, что витамин D, среди прочего регулирует сон. Так, участники исследования, получавшие 3,71 мг витамина, стали спать на час дольше, более того, улучшилось качество сна.

Портал предупреждает, что недостаток сна вызывает раздражительность и даже депрессию - при значительном недосыпе.