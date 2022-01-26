Ген рака груди повысил риски других видов рака

Гены BRCA1 и BRCA2, влияющие на риск развития рака груди и яичников, оказались также связаны с раком простаты и поджелудочной железы, выяснила международная команда ученых при участии специалистов из Кембриджского и Гонконгского университетов. Детали они изложили в статье в журнале Journal of Clinical Oncology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мутации генов BRCA1 и BRCA2 встречаются у одного человека из 300-400. После установления связи между этими мутациями и риском развития рака груди и яичников ученые начали искать связь и с другими видами рака, но речь, как правило, шла о небольших исследованиях, не дававших достаточно надежных результатов.

В новой работе авторы проанализировали данные членов почти 3200 семей, в которых встречались мутации гена BRCA1 и 2200 семей с мутациями BRCA2. Поиск ассоциаций с 22 видами рака показал, что риск развития рака простаты у мужчин с мутациями BRCA2 к 80 годам составляет 27% - в два раза больше, чем у мужчин без мутаций.

Также дефекты BRCA1 и BRCA2 более чем в два раза повышали риски развития рака поджелудочной железы. Кроме того, исследователи выявили возможную связь с раком желудка - людей с ним в выборке было мало, и эту связь стоить изучить дополнительно, чтобы подтвердить.

"Большие наборы данных пациентов позволили нам с гораздо большей точностью оценить степень, в которой дефектные гены BRCA1 и BRCA2 повышают риск развития нескольких видов рака, - отмечают исследователи. - Мы уже давно знаем, что они связаны с раком груди и яичников, но в отношении других видов рака существовала неопределенность".

Исследователи рассчитывают, что новые данные будут полезны при скринингах, направленных на выявление рисков развития рака. Хотя наследственность и играет роль, риски можно в значительной степени скорректировать изменениями в образе жизни.