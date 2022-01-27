Профилактика остеопороза: что нужно есть, чтобы сделать кости крепче

Остеопороз - заболевание, которое чаще всего встречается у женщин старше пятидесяти лет. Кости становятся более хрупкими, их легче повредить. По словам доктора Агапкина, есть четкая взаимосвязь между употреблением некоторых продуктов и последующими рисками развития остеопороза. Телеведущий пригласил в студию врача-диетолога Михаила Гинзбурга, который рассказал в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", что нужно есть, чтобы укрепить кости, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Какими же свойствами обладают эти продукты? Прежде всего они должны быть богаты кальцием (плотность костей зависит от него), витамином D, витаминами C и K. Кроме того, чтобы все эти полезные вещества усваивались, важно заботиться о здоровье своего желудочно-кишечного тракта.

Тофу

В растительном твороге, приготовленном из соевого молока, содержатся флавоноиды сои, обладающие эффектом фитоэстрогенов. По своей эффективности они напоминают эстрогены. И при начинающейся менопаузе у женщины они могут помочь. Эстрогены способствуют фиксации кальция в костях и, как заметил Михаил Моисеевич, "продлевают молодость женщины". Кроме того, тофу - источник кальция.

Жирная рыба

В рыбьем жире содержится много витамина D. Скумбрия, сельдь, сардины, лососевые - обратите внимания на эти вкусные и полезные сорта рыбы. При этом важно отметить, что рыба, жившая в дикой природе, обладает большим количеством витамина D, нежели та, что выросла в садке.

Болгарский перец

Болгарский перец - источник витамина C. По словам Гинзбурга, он необходим для "превращения" витамина D3 (холекальциферол) в активную форму - кальцидиол. "Витамин C работает для усиления образования витамина D", - подчеркнул врач.

Квашеная капуста

Любимая многими квашеная капуста богата кальцием и может стать альтернативой для тех, кто по каким-то причинам отказывается от употребления молочных продуктов. Как и тофу, она содержит флавоноиды, обладающие эффектом фитоэстрогенов. Кроме того, квашеная капуста богата бифидо- и лактобактериями, которые положительно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта.