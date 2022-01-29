Назван способ сбросить повышенное давление за две недели

Лидерами среди продуктов, снижающих артериальное давление, являются селедка и скумбрия. Однако гипертоникам употреблять эти продукты следует крайне аккуратно, поскольку они содержат большое количество соли, способствующей повышению давления. Какие еще продукты влияют на снижение давления? И какая диета поможет снизить давление за две недели?

Полезные продукты

Среди продуктов снижающих артериальное давление, специалисты выделяют гранатовый сок, шоколад и какао, апельсиновый сок. По словам врача-эндокринолога, врача-диетолога "СМ-Клиника", кандидата медицинских наук Оксаны Михалевой, эти продукты содержат большое количество биофлавоноидов, обладающих мощным сосудорасширяющим действием, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Cнизить давление помогут продукты с большим количеством азота (свекла, свекольный сок) и кальция (молочные, кисломолочные, зелень, орехи).

По словам диетолога, не менее полезны продукты, содержащие ликопины, которые являются мощнейшим антиоксидантом. Лидеры по его содержанию - шиповник и отвар из него, арбуз, грейпфрут, томаты и несоленый томатный сок.

Продукты, богатые магнием (цельнозерновые, зеленые листовые овощи, орехи, бобовые), также помогут снизить артериальное давление, говорит эксперт. Положительное влияние оказывают и ферментированные продукты, богатые пробиотиками: квашеная капуста, кимчи, кефир, йогурт, сыр, чайный гриб, мисо. Помимо перечисленного, врач отметила пользу фруктов, сухофруктов, молока и картофеля.

Диета DASH

По словам Михалевой, специально разработанная диета DASH помогает снизить артериальное давление всего за две недели. Этот принцип питания включает в себя употребление большого количества овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. В нее входят обезжиренные или нежирные молочные продукты, рыба, птица, бобовые и орехи.

"Диета ограничивает продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как жирное мясо и жирные молочные продукты, а также употребление соли", - подчеркнула врач.