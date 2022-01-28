Дерматолог назвала способ избавиться от герпеса на губах

Герпес на губах - распространенное и очень неприятное явление, с которым ежедневно сталкиваются миллионы жителей нашей планеты. В России его часто называют "простудой". Действительно ли это одно и то же? Как можно справиться с высыпаниями у полости рта? Об этом РЕН-ТВ рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова, передает Day.Az.

Определение и лечение

Общеизвестная "простуда" - это вирус простого герпеса 1-2 типов, вызывающий болезненные высыпания на губах. Лечится противогерпетическими препаратами - таблетированными или местными. Однако помимо медикаментозных есть и народные средства.

"Когда красные папулы только появляются, их можно прижечь зубной пастой. Это действующее народное средство. Также на папулу можно нанести каплю масла чайного дерева", - заявила Татьяна Егорова.

Заражение

Первое внедрение вируса происходит как в раннем детстве, так и во взрослом возрасте. Инфекцию можно занести, например, при переохлаждении или при поцелуе с больным человеком. Вирус способен годами держаться в организме и не давать о себе знать до ослабления иммунитета. Тогда вокруг губ образуются высыпания, доставляющие дискомфорт носителю.

"Когда в косметологии делают "губы" или лазерную шлифовку, перед процедурой иногда назначают противогерпетическую терапию. Делается это, если человек склонен к герпетическим высыпаниям", - отмечает Татьяна Егорова.

Профилактика

Если у человека вирус простого герпеса проявился в папулах и "простудах", дерматологи советуют полностью исключить все контакты с его слизистой оболочкой. В противном случае при заражении у вас будут поражены ровно те области, которые контактировали с изначальным носителем. Если внешние признаки отсутствуют, заразиться от носителя невозможно. Помимо прочего, в целях спасения от герпеса лучше избегать переохлаждений.

Что будет, если запустить герпес

Многие люди используют специальные или народные средства, чтобы избавиться от последствий герпеса как можно быстрее. Однако без вмешательства высыпание тоже пройдет - правда, не так скоро. Данное утверждение относится к здоровым людям без отягощающих диагнозов. Если же у человека имуннодефицит, высыпания грозят распространиться по всему лицу. К нему присоединяются вторичные инфекции. Заболевший рискует получить бактериальные осложнения, справиться с которыми куда труднее.