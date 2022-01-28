Вакцину от ВИЧ начали испытывать на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna совместно с Международной инициативой по вакцине против СПИДа ввела добровольцам первые дозы препарата, который поможет бороться с вирусом иммунодефицита человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Секрет Фирмы, об этом сообщила пресс-служба фирмы.

В клинических испытаниях примут участие 56 взрослых, не болеющих ВИЧ. 48 из них получат одну или две дозы новой вакцины, а уже среди них 32 участникам введут бустерную прививку.

Как и в вакцине от COVID-19, в новом препарате используется матричная РНК, которая стимулирует клетки к производству белка, запускающего иммунный ответ на компоненты вируса. По мнению учёных, лекарство поможет выработке антител, которые способны справиться со многими вариантами ВИЧ-инфекции.

В начале декабря 2021 года Moderna успешно испытала вакцину от ВИЧ на животных. Новый препарат выдержал 13 недель непрерывных атак вируса. Эффективность вакцины оценили в 79%.