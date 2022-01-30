Врачи оценили течение COVID-19 у беременных

Академик РАН, директор Центра акушерства и гинекологии имени академика Кулакова Геннадий Сухих оценил течение COVID-19 у беременных. По его словам, с начала 2022 года оно смягчилось. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сейчас мы видим, что мы идём вверх по количеству выявляемости, но госпитализации или беременные, требующие реанимационных мероприятий, к счастью, не увеличились. Наши ощущения по этим первым 28 дням января, что они болеют, они продолжают, но клиническое течение их другое, легче", - сообщил врач.

Сухих отметил, что сейчас врачи Центра имени Кулакова долечивают пациентов с дельта-штаммом, и выразил надежду, что омикрон даст медикам возможность передохнуть за счет массового естественного иммунитета населения.