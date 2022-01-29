Вирусолог назвал достаточное для защиты количество антител

По оценке исследователей, более 500 антител обеспечат легкое течение заболевания дельта-штаммом коронавируса на 99 процентов. Такое число назвал российский вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал "360".

По его словам, при этом количестве антител пациент сможет избежать летального исхода при COVID-19. Он отметил, что для Abbott Architect тестов верхний порог составляет 6000−7000, а система компании "Вектор-Бест" меряет до 500 Binding Antibody Units (BAU) - единицах связывания антител на миллилитр.

"То есть выше 500 - это хорошо, ниже 200 - надо вакцинироваться", - подчеркнул Нетесов.

Единой системы оценки достаточного уровня антител для защиты от коронавируса на данный момент нет. Он добавил, что таким способом можно измерить только гуморальный иммунитет, однако есть еще и клеточный. Поэтому лучше всего просто ревакцинироваться каждые шесть месяцев, рекомендовал вирусолог.