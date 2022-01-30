Терапевт рассказал, что должно быть в аптечке на случай "омикрона"

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал РЕН-ТВ, какие лекарства должны быть в аптечке на случай, если человек заразится новым штаммом коронавируса "омикрон", передает Day.Az.

"Нужно иметь дома все те лекарства, которые применяются от обычных ОРЗ, то есть жаропонижающие, витамин С, полоскание для горла, леденцы, которые облегчают боль в горле, ну и какой-нибудь сиропчик от кашля, например, аскорил", - объяснил врач.

Последнее лекарство, по словам терапевта, поможет человеку, которого сильно донимает сухой кашель, сделать его влажным. Медик также отметил, что сбивать температуру стоит только тогда, когда она выше 38 градусов.

"В целом мы стараемся до 38,5 не сбивать температуру, потому что это на длительность заболевания никак не влияет. Это не лечебное мероприятие. Оно делается только для улучшения самочувствия", - подчеркнул Алексей Хухрев.

Помимо этого, терапевт добавил, что в аптечке должны быть панадол, парацетамол, нурофен.

"Витамин D вообще желательно зимой принимать. Хотя это лучше делать, зная его уровень в организме. Важно понимать это. Если у тебя нормальный уровень витамина, то он тебе не нужен. Он будет помогать тебе при низком уровне. Если ты его оперативно начнешь восполнять, то иммунная система будет бодрее работать. А если он у тебя нормальный, то хоть засыпься этим витамином, ничего принципиально не поменяется", - пояснил врач.

Вместе с тем он посоветовал проявлять осторожность с аспирином, так как у него есть потенциал кроворазжижения.

"Причем не того, который все боятся, - про тромбозы при COVID-19. Тот связан с венозными тромбами. Аспирин в основном действует на артерии, тромбоциты, то есть на артериальные тромбы. Но за неимением лучшего, пожалуйста, - можно. Хотя специально аспирин я бы не пил", - сказал собеседник.

По его словам, у этого лекарства есть много побочных эффектов, которые можно избежать, используя парацетамол или ибупрофен. В заключение терапевт подчеркнул, что антибиотики нужно принимать только по назначению врача.