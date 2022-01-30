У переболевших COVID нашли тяжелую патологию легких

У пациентов с постоковидным синдромом выявили труднодиагностируемую патологию легких - затрудненный перенос газов кровью. Об этом говорится в препринте исследования, опубликованном на сайте Оксфордского центра биомедицинских исследований NIHR, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В научном эксперименте приняли участие 36 добровольцев, среди которых 13 человек были здоровы. Подчеркивается, что некоторые из пациентов, у которых COVID-19 протекал в легкой форме, продолжали жаловаться на одышку спустя несколько месяцев после выздоровления.

"С помощью магнитно-резонансной томографии с использованием гиперполяризованного газа ксенона удалось установить значительное нарушение газообмена у пациентов с длительным COVID-19, которые не были госпитализированы (11 человек. - прим. ред.), в то время, как все остальные исследования прошли нормально", - говорится в публикации.

Авторы исследования подчеркнули, что обычные методы обследования, в том числе компьютерная томография, не выявили у пациентов никаких отклонений.

Ученые заключили, что последствия выявленной аномалии неизвестны, что требует дальнейших исследований в этой области.