Доктор Мясников объяснил возникновение постковидного синдрома

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" объяснил, почему не все переболевшие COVID-19 страдают от постковидного синдрома, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одна из зрительниц передачи спросила у специалиста, почему две ее подруги после перенесенного коронавируса чувствуют себя по-разному. Одна уже выздоровела и чувствует себя отлично, а другая несколько месяцев не может восстановить обоняние, испытывает постоянную слабость и страдает от проблем с памятью.

Врач объяснил, что не у всех людей возникают осложнения после перенесенной инфекции. К тому же, отметил Мясников, у так называемого постковидного синдрома не существует определенного набора признаков. По его словам, осложнения наблюдаются и после тяжелого гриппа, и любой другой сильной болезни. Коронавирус в этом смысле не является исключением.

"Так что не надо говорить, что именно ковид дает такое. Любая тяжелая инфекционная болезнь дает осложнения. Отсюда понятно кому. Если это именно тяжелая болезнь!" - подчеркнул врач, добавив, что здоровый, подвижный человек с сильным иммунитетом с меньшей вероятностью заболеет и получит постковидные осложнения. В группе риска, по его словам, находятся люди с хроническими болезнями.