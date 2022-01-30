Врач рассказал, чем опасен насморк при "омикроне"

Насморк при "омикроне" может привести к гипоксии мозга, предупредил кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, воспаление слизистой оболочки носа, которое вызвал штамм, длится дольше обычного насморка. Насморк приводит к нарушению процесса насыщения мозга кислородом, что может привести к неприятным последствиям.

"Это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет "чугунной" из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли", - рассказал Зайцев.

Врач отметил, что надо обратиться за помощью, если полноценное дыхание через нос не восстановилось в течение недели. При этом он добавил, что если затяжной насморк осложняется симптомами, сигнализирующими о заражении "омикроном", то лучше вызвать врача на дом.