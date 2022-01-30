Ученые объяснили, как получить «супериммунитет» против COVID-19
Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки выяснили, что пациенты, переболевшие штаммом коронавируса "омикрон" после вакцинации, могут получить "супериммунитет" против будущих вариантов COVID-19.
Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ученым удалось выяснить, что после прорывной инфекции, когда человек заболевает, несмотря на прививку от коронавируса, он получает гибридный иммунитет.
В публикации отмечается, что качество антител у переболевших после прививки людей было гораздо выше.
"Высок не только уровень антител, но и их способность нейтрализовать различные варианты вируса", - рассказал ученый Фикаду Тафессе.
Он отметил, что ученые считают, что люди с таким иммунитетом будут иметь высокий уровень защиты от коронавируса, но подчеркнул, что COVID-19 все еще остается непредсказуемым.
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