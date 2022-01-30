В Грузии сравнили опасность «омикрона» и гриппа

Омикрон-штамм коронавируса по своей тяжести отличается от обычного гриппа, смертность от него в 10 раз выше.

Об этом заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире PalitraNews, передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузии".

Из-за нового штамма "омикрон" Грузия переживает взрывной рост заболеваемости коронавирусом. 29 января в стране с населением около 3,7 миллиона человек был зафиксирован максимум по числу новых случаев заражения - 18 274. При этом от последствий коронавируса ежедневно в среднем умирают по 30-40 человек.

"Есть мнение, что "омикрон" протекает легче и требует меньшей госпитализации, это верно лишь отчасти. Он действительно вызывает менее тяжелое заболевание, но не настолько, как многие полагают. По тяжести это не обычный грипп, он вызывает как минимум в 10 раз большую смертность, чем грипп. За счет того, что число случаев в три-пять раз больше, чем во времена "дельты", общее количество госпитализаций и смертей все равно получается больше", - сказал Церцвадзе.

Основной причиной роста заболеваемости Церцвадзе считает то, что "всех контролировать" больше невозможно. Отвечая на вопрос, означает ли это, что бразды управления пандемией ускользнули, Церцвадзе ответил: "Ускользнули, у всех ускользнули". Здесь же он добавил, что некоторое время назад Грузия находилась на первом месте по уровню смертности от ковида, однако сейчас показатели страны улучшились.

Инфекционист также считает, что в Грузии медицинский сектор хорошо справляется с нынешней ситуацией, благодаря чему система здравоохранения не переживает коллапс. Более того, по словам Церцвадзе, Грузия является абсолютным лидером по количеству проводимых тестов на миллион населения.