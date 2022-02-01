Названа степень тяжести пневмонии при омикроне и дельте

Специалисты исследовательского центра научной медицины при Токийском университете заявили о том, что омикрон-штамм COVID-19 вызывает значительно более легкую пневмонию, чем дельта-вариант, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Исследование проводилось на хомяках. У животных, зараженных омикроном-штаммом, наблюдалась более низкая степень поражения легких.

В то же время японские специалисты добавили, что среди грызунов были зафиксированы летальные случаи даже при заражения данным штаммом коронавируса. В связи с этим эксперты призвали проявлять осторожность и напомнили, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями все равно находятся в группе повышенного риска.