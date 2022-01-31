Британские эксперты оценили риск повторного заражения омикрон-штаммом

Исследователи из Имперского колледжа Лондона заявили, что по сравнению со штаммом "дельта" риск повторного заражения "омикроном" выше в 5,4 раза, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как отмечается, обеспечиваемая перенесенной инфекцией защита может составлять всего 19 процентов.

Исследование, проведенное экспертами в Южной Африке, показало, что заражение штаммом коронавируса "омикрон" может защитить от "дельты". У людей, которые заразились "омикроном", антитела более чем в четыре раза увеличивают защиту от варианта "дельта".

Ранее ученые пришли к выводу, что у пациентов, которые переболели омикрон-штаммом уже после вакцинации, может выработаться "супериммунитет" против будущих разновидностей коронавируса COVID-19.

Штамм В.1.1.529, названный "омикроном", был обнаружен в ЮАР и Ботсване в ноябре 2021 года. Ученые считают, что этим вариантом коронавируса COVID-19 могут заражаться и переболевшие, и вакцинированные. "Омикрон" стремительно распространяется по миру. Он выявлен уже в 110 странах, в том числе в РФ. Этот вариант коронавирусной инфекции постепенно становится доминирующим.

Вакцинация является самой эффективной защитой от всех известных штаммов COVID-19. По данным Министерства здравоохранения России, большинство поступающих в стационары пациентов с коронавирусом не привиты.