Как "омикрон" влияет на кровь

У человека, который перенес заболевание, вызванное штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", может развиться гиперкоагуляция (повышенное свертывание) крови. Кровь становится более густой из-за поражения эндотелия (внутреннего слоя клеток) сосудов, предупреждает врач Сергей Токарев - главный профилактолог Уральского федерального округа. Вероятность тромбоза у таких пациентов возрастает.

Это может привести к генерализированному сосудистому воспалению, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Что, в свою очередь, еще больше способствует сгущению крови. Однако разовьется или нет этот эффект, зависит от возраста и общего состояния здоровья человека.