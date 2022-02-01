Перенесших "омикрон" после вакцинации ждет "супериммунитет"
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Люди, которые перенесли новый штамм коронавируса "омикрон", после вакцинации могут получить "супериммунитет" против последующих мутаций инфекции, уверены ученые, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации Business Insider, такая иммунная защита организма работает только на основе вакцины, потому что естественная защита после болезни приносит лишь "обычную" степень защищенности.

Вместе с тем специалисты выяснили, что привитые граждане, переболевшие "дельта"-штаммом, получили более эффективную защиту, чем после второго укола препаратом Pfizer.

"Высоко поднялись не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов COVID-19", - подчеркнул соавтор исследования Фикаду Тафессе.

Напомним, что "омикрон" распространился практически по всей планете с конца ноября 2021 года. В настоящее время этот штамм коронавируса выявили у пациентов из 82 регионов России.

Как рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, люди, ревакцинированные "Спутником лайт", на три месяца полностью защищены от "омикрона".