Обнаружена вероятная причина одышки после коронавируса

Ученые Оксфордского университета обнаружили аномалии в легких человека, которые могут быть причиной одышки у людей, переболевших коронавирусом. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Исследователи выяснили, что COVID-19 может микроскопично поражать легкие. Поэтому изменения в органе невозможно определить с помощью обычных тестов.

В рамках эксперимента, в котором принимали участие 36 человек, были сравнены три группы пациентов - с постковидом и удовлетворительными результатами КТ, переболевшие коронавирусом около трех месяцев назад и полностью здоровые люди.

Поскольку все КТ не показали изменения в легких, 36 пациентам сделали еще и МРТ.

Оказалось, что у пациентов с постковидом наблюдались значительные нарушения в поставках кислорода из легких в кровь. Хотя при этом все тесты были отрицательными.

Подобные отклонения были и у пациентов, которые попали в больницу с тяжелой формой COVID-19.

Ученые считают, что вирус вызывает своего рода устойчивую аномалию в микроструктуре легких или их сосудах.

Поэтому функции органа - обмен углекислым газом и кислородом могут быть нарушенными даже при нормальной структуре легких.

Стоит отметить, что работа ученых еще не получила независимую оценку.