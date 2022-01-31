Названо опасное последствие "омикрона" для голоса

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил о серьезных последствиях для голосовых связок после заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если задняя стенка глотки и небные миндалины пропускают удар и инфекция уходит на один этаж ниже в гортаноглотку, то ее слизистая оболочка находится под ударом, и голос действительно может пропадать. Может быть явление дисфонии, когда голос становится охриплым, или явление афонии, когда голос полностью исчезает", - сказал он URA.RU.

Специалист добавил, что если голос долго не возвращается, человек может говорить только с охриплостью, возникает парез или паралич голосовых складок, то может быть нанесен необратимый урон голосовому аппарату или складкам.

По его словам, особенно бережно нужно относиться к своему горлу людям с удаленными миндалинами и тем, чей голосовой аппарат от природы более восприимчив к негативным явлениям.