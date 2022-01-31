Биолог сделал прогноз о следующем штамме коронавируса

Следующий штамм коронавируса должен быть менее патогенным, то есть менее болезнетворным, предположил доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. Это поможет вирусу сохранить свой вид, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Коронавирусу совсем невыгодно убивать популяцию. Его стратегия, как любого живого организма, сохранить свой вид и как можно шире распространиться, объяснил свой прогноз биолог. А штаммы - это продукт ускоренной эволюции вируса. Именно поэтому появляются штаммы, которые, во-первых, легче заражают человека, а во-вторых, становятся менее патогенными, то есть не вызывают серьезных заболеваний.