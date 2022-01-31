Какие нужно сдать анализы для исключения «длинного» COVID-19?

Переболевшим коронавирусом людям следует сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер. Это поможет исключить риск дальнейшего развития болезни. Об этом рассказал эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он подчеркнул, что если анализы покажут отклонение от нормы, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Ломоносов добавил, что воздействие коронавируса на организм очень индивидуально и о последствиях "омикрон"-штамма пока нет достаточных данных как в стране, так и во всем мире.

Специалист также рассказал, что при наличии плохого самочувствия можно сдать контрольный ПЦР-тест. При так называемом "длинном ковиде" вирус может выделяться в течение месяца, а в отдельных случаях три.