Сохраняющиеся после выздоровления симптомы омикрон-штамма

Названы симптомы омикрон-штамма коронавирса, сохраняющиеся у пациентов после выздоровления. Как передает Day.Az, об этом пишет британская газета Daily Express, ссылаясь на данные приложения для мониторинга признаков инфекции.

По данным мониторинга, новая мутация SARS-CoV-2 может провоцировать не только кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха, но и боль в спине и головокружение. При этом два последних симптома наблюдаются даже после выздоровления.

Как рассказала доктор Энн Мэри (Ann Mary), боли в спине распространены при большинстве вирусов, однако у заразившихся омикрон-штаммом они возникают чаще. Также новый вариант коронавируса может вызывать миалгию (боли в мышцах - прим. "Ленты.ру"). "У значительного числа этих пациентов возникают невыносимые боли в нижней части спины и сильная миалгия, что усугубляет страдания", - отметила врач.