Названо преимущество назальной вакцины

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург эфире телеканала "Россия 24" назвал преимущество назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, благодаря использованию данного препарата интервал для ревакцинации от COVID-19 может быть увеличен. Специалист пояснил, что назальная вакцина будет создавать барьер, усиливающий защиту организма. "Возможно, что в дальнейшем мы действительно перейдем на ревакцинацию раз в год, хотелось бы на это надеяться", - сказал он.