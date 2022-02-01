Названы главные симптомы нового подтипа штамма "омикрон"

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании указало, что симптомы подтипа BA.2 "омикрон"-штамма коронавируса, который также известен под названием "скрытый омикрон", схожи с симптомами изначального штамма. Об пишет британская газета Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тем не менее агентство уже выпустило список основных отличительных черт "стелс-омикрона". К ним были отнесены высокая температура, надрывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

Отмечается, что более специфичные симптомы еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.