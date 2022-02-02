Врач описал характер кашля при заражении омикроном

Кашель при заражении омикрон-штаммом коронавируса может быть горловым а не легочным. Такой характер течения инфекции описал врач-иммунолог Александр Пальман в беседе с телеканалом "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для омикрона характерны симптомы ОРВИ или гриппа. Заражение данной разновидностью COVID-19 реже сопровождается поражениями легких, отметил Пальман.

Более легкое течение заболевания при заражении омикроном дает надежду, что со временем коронавирус превратится в обычную респираторно-вирусную инфекцию, допустил пульмонолог.

"Ни один из вирусов, какой бы он ни был страшный, смертельный, не заинтересован в том, чтобы нас убить. Потому что если он нас всех убьет, то ему негде будет размножаться", - заявил Пальман.