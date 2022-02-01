Штамм коронавируса «стелс-омикрон» оказался заразнее обычного омикрона

Ученые Дании выяснили, что подвариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 омикрон еще более заразен, чем исходная версия. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании, которое проводилось с 20 декабря по 18 января, приняли участие 18 тысяч человек. Оказалось, что у пациента, инфицированного BA.2, есть 39-процентный шанс передать вирус другому члену семьи у себя дома в течение недели. Для обычного штамма омикрон BA.1 этот риск составлял 29 процентов. По словам ученых, подвариант, названный "стелс-омикроном", с большей вероятностью заразит непривитых людей.

В настоящий момент ученые отслеживают трансмиссивность подварианта и тяжесть вызываемого им заболевания, но международные данные свидетельствуют о том, что он может быстро распространяться. BA.2 был выявлен в начале 2022 года. Он быстро стал доминирующим в Дании, вытеснив первую версию омикрона.

Оригинальный штамм омикрон был впервые обнаружен в Южной Африке в ноябре 2021 года и с тех пор стал доминировать во всем мире, вытеснив дельта-вариант.