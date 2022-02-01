Мясников рассказал, поможет ли витамин С при простуде

В новом выпуске передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" доктор Александр Мясников рассказал правду о витамине С, а именно - о его силе в борьбе с простудными заболеваниями. Но действительно этот элемент является залогом выздоровления, а если принимать его регулярно, то никакие недуги не страшны?

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Александр Леонидович отметил, что даже если постоянно пить витамин С и употреблять в пищу продукты с его высоким содержанием, то риск простудных заболеваний он не предотвратит. То есть в профилактике он бессилен. Что касается помощи при болезни, то на ноги он мгновенно не поставить. Но существуют научные работы, в том числе, и принадлежащие бабушке самого Мясникова, в которых говорится, что большое количество витамина С может сократить время болезни.

"То есть дополнительно можно его пропить в течение 3-4 дней, пока болеете - но в рамках разумного, без фанатизма. Но прием витамина С вовсе не обязателен, так как это вряд ли на что-то повлияет", - посоветовал Александр Леонидович.