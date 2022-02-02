Симптомы "омикрона", которые можно спутать с другой болезнью

Врач из Соединенных Штатов Уильям Адмайр раскрыл результаты работы исследовательской группы по изучению основных симптомов штамма "омикрон" коронавируса - из-за них болезнь часто можно спутать с пищевым отравлением, сообщает телеканал WPMI-TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С "омикроном" у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни и появляется больше симптомов", - пояснил Адмайр.

Он уточнил, что этими симптомами являются тошнота, потеря аппетита и боли в животе.