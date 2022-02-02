Названы самые частые признаки постковидного синдрома

К самым частым признакам постковидного синдрома относят одышку, повышенную утомляемость, изменение вкуса и обоняния, а также раздражительность. Такие признаки назвала в разговоре с "Известиями" иммунолог Мария Польнер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В то же время она отметила, что тяжесть течения болезни не связана с длительностью постковидного синдрома. Польнер подчеркнула, что прежде всего нужно выявить причину появления таких последствий.

"Чаще всего при ковиде поражается сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы. Поэтому при наличии жалоб, решается вопрос о консультации узких специалистов, например кардиолога, пульмонолога или невролога", - заявила иммунолог.

Также Польнер напомнила, что известны случаи возникновения депрессии после коронавируса. При таком проявлении пациенту важно подобрать правильное лечение вместе с врачом-психиатром, добавила она.