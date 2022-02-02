Вирусолог раскрыл основной путь заражения COVID-19

COVID-19 легче проникнуть в организм через нос - это основной путь заражения инфекцией. Об этом заявил в беседе с URA.RU член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вирусолог подчеркнул, что попадание коронавируса в организм через нос наиболее опасно. "Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому, когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос", - заявил Чумаков.

Он добавил, что в носу эпителий особенно чувствителен к COVID-19. По мнению вирусолога, люди, которые носят маски, не прикрывая нос, больше подвержены заражению.

С ним солидарен и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Специалист подтвердил, что через нос человеку легче заразиться коронавирусом, чем через другие пути.