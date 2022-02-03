Названы симптомы «омикрона», появляющиеся сразу после контакта с зараженным
Врачи из США, Великобритании и ЮАР перечислили самые ранние симптомы омикрон-штамма коронавируса.
Как передает Day.Az, результаты их исследований приводит газета Express.
По словам специалистов, першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле могут возникнуть уже через два дня после контакта с заболевшим. Среди первых неприятных ощущений упоминается и головная боль.
Медики также уточнили, что иногда признаки COVID-19 дают о себе знать гораздо позже: между заражением и проявлением симптомов в таких случаях проходит до 14 дней. Врачи рекомендуют при обнаружении перечисленных изменений в организме самоизолироваться на десять дней и пройти тест на наличие коронавирусной инфекции.
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