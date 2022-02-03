Разработана методика определения трех подвидов "омикрона"

В Роспотребнадзоре заявили, что Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал лабораторную методику для определения трех подвидов штамма коронавируса "омикрон", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма "омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, созданных учеными центра", - говорится в заявлении Роспотребнадзора.

В публикации отмечается, что разработка ученых позволяет определить все известные на сегодня подлинии штамма "омикрон" - ВА.1 ВА.2 и ВА.3.