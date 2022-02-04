Названа одна из причин потери обоняния при коронавирусе

Cпециалисты Медико-генетического центра Genotek назвали комбинацию генов, которая является причиной повышенного риска потери обоняния при COVID-19. Результаты исследования приводят "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты ссылаются на публикацию американских генетиков в научном журнале Nature Genetics, где ученые связали изменения в локусах генов UGT2A1 и UGT2A2 и деятельность клеток обонятельного эпителия носа. "Что касается российской популяции, то примерно у каждого седьмого клиента Genotek встречаются варианты генов UGT2A1/UGT2A2, которые повышают шанс потерять обоняние", - заявил директор по продукту Медико-Генетического центра Genotek Александр Ракитько. Он объяснил, что у людей с подобной комбинацией риск потерять способность распознавать запахи повышается на 11 процентов.

Эксперты подчеркнули, что аносмия - только один из возможных симптомов коронавируса, который проявляется далеко не у всех. Рецепторы у большей части переболевших восстанавливаются в течение двух-четырех недель. Многие замечают у себя такой симптом как паросмия - искаженное восприятие вкусов и запахов.