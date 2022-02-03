Названы условия для 100% заражения "омикроном"

Риск заражения коронавирусом от носителя штамма "омикрон" составляет практически 100% при контакте с инфицированным человеком без маски на расстоянии полуметра и меньше в течение хотя бы 15 минут на расстоянии. Такие выводы сделали японские ученые НИИ физико-химических исследований RIKEN после моделирования ситуаций при помощи суперкомпьютера "Фугаку", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что за основу модели взяли разговор с носителем штамма "омикрон", который длился 15 минут на разных расстояниях, при наличии маски и без нее.

Так, по данным симуляции, риск заразиться от носителя "омикрона" приближен к нулю, если инфицированный находится в маске, а разговор идет на расстоянии метра и более. При отсутствии маски в этой ситуации вероятность заболеть увеличивается до 60%.

При разговоре с инфицированным человеком без маски с дистанцией менее полуметра риск заразиться коронавирусом составляет почти 100%. При условии ношения маски в этом случае вероятность заражения падает до 14%.

Также во время исследований выяснилось, что заразность "омикрона" примерно в 1,5 раза выше штамма "дельта". Ученые отметили, что при 15-минутной беседе с носителем штамма "дельта" без маски на расстоянии от 50 сантиметров до метра риск заразиться составляет около 70%. В таких же условиях вероятность заболеть "омикроном" будет равняться около 85%.

Исследователи уточнили, что даже при расстоянии полутора метров риск заражения при 15-минутном разговоре с носителем нового штамма без средств индивидуальной защиты остается на уровне примерно 50%, тогда как риск "подхватить" "дельту" от ее носителя составляет около 35%.