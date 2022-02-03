https://news.day.az/medicine/1432524.html Названы последствия коронавируса для зрения
Названы последствия коронавируса для зрения
Офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья РФ Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Могут возникать тромбозы, поражения зрительного нерва, усиливаться катаракта. Распространены вызванные инфекцией конъюнктивиты и кератиты", - сказала она.
Специалист добавила, что перечисленные заболевания как правило являются вторичными осложнениями при коронавирусной инфекции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре