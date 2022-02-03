Названы последствия коронавируса для зрения

Офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья РФ Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Могут возникать тромбозы, поражения зрительного нерва, усиливаться катаракта. Распространены вызванные инфекцией конъюнктивиты и кератиты", - сказала она.

Специалист добавила, что перечисленные заболевания как правило являются вторичными осложнениями при коронавирусной инфекции.