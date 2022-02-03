Врач заявил о высокой «заразности» нового варианта «омикрона»

Штамм коронавируса "омикрон", особенно его новый подвариант - BA.2, заразит почти 90% населения России. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил инфекционист Евгений Тимаков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Омикрон" заразит нас почти всех. Я думаю, что 90% населения нашей и других стран будут заражены этим самым "омикроном", особенно второй версией его - суперверсией, которая пришла, BA.2", - сказал он.

Инфекционист напомнил, что пациенты с высоким уровнем антител переносят заболевание новым штаммом в легкой форме. Тимаков также отметил, что многие люди зачастую не знают о том, что они болеют, так как симптомы "омикрона" схожи с ОРВИ.