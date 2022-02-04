Врач предупредил об опасности бледной кожи

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, чем может быть опасна бледная кожа у ребенка при температуре. В эфире передачи "Спроси у Комаровского" на телеканале "Украина" он назвал этот симптом признаком бактериальной инфекции. Выпуск опубликован на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если у ребенка высокая температура, но яркая розовая кожа - это, как правило, не опасно, это пройдет само. А вот [температура] 37,5 и бледность - это признак бактериальной инфекции, и в таком случае надо обращаться к врачу", - предупредил доктор. Кроме того, признаком бактериального осложнения может быть вялость при такой же температуре.

Комаровский отметил, что есть и другие признаки и симптомы, указывающие на возможное бактериальное осложнение при простуде. В частности, если на четвертый день ОРЗ у ребенка не наблюдается улучшение состояния или есть ухудшения, следует обратиться к врачу. "Второе - как правило, на пятый-шестой день при любой острой респираторной вирусной инфекции в крови образуются антитела, и температура должна нормализоваться", - призвал телеведущий. По словам доктора, если этого не произошло, родителям также нужно показать ребенка специалисту.

В то же время врач подчеркнул, что данные признаки и симптомы не указывают на стопроцентное осложнение, но являются поводом обратиться к медикам и сдать нужные анализы.