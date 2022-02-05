Назван необычный эффект вакцинации от коронавируса

Часть людей, вакцинированных от COVID-19, могут быть подвержены эффекту ноцебо - состоянию, когда человек жалуется на нежелательные реакции после прививки, при этом они не имеют к инъекции никакого отношения. О таком необычном эффекте рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru, передает Day.Az.

"Сравнили группы вакцин с группой плацебо, и поняли, что у плацебников очень частые нежелательные явления. Им не ввели ничего значимого, а у них масса нежелательных явлений выявляется", - рассказал Крючков.

Он добавил, что после первой прививки подобный эффект возникает у 70 процентов людей, которые жалуются на побочные реакции, после второй - у 50 процентов.

Согласно исследованию, так же происходит и с вакцинами от гриппа. С эффектом ноцебо могут быть связаны головные боли, недомогание и слабость, подытожил Крючков.