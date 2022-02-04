Врач рассказала о нетипичном осложнении после COVID-19

У переболевших COVID-19 пациентов изменится запах пота. О таком нетипичном осложнении после инфекции рассказала в беседе с Ura.ru врач гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она напомнила, что у переболевших коронавирусом возникает множество серьезных осложнений. Филатова рекомендовала после выздоровления следить за микроэлементами. По ее мнению, они могут спровоцировать возникновение аутоиммунных заболеваний в организме.

У многих пациентов после коронавируса меняется флора кишечника, предупредила врач. По этой причине могут появляться высыпания на коже и специфический запах.

Филатова призвала после перенесенной коронавирусной инфекции сдать необходимый набор анализов. Это может быть биохимия, микроэлементы: калий, натрий хлор, селен цинк, витамины группы B и D, C-реактивный белок, гормоны щитовидной железы, перечислила медик.