Фастфуд опасен в период восстановления после COVID-19

Диетолог и нутрициолог Юлия Бобейка рассказала "Мосленте" об опасности фастфуда в период восстановления после перенесенного COVID-19, передает Day.Az.

По словам эксперта, вирус вызывает воспалительные процессы в организме, а группа продуктов быстрого питания эти воспаления поддерживает. Категорически следует убрать из рациона быстрые углеводы в виде конфет и выпечки, а также фастфуд и любые полуфабрикаты. В период восстановления после болезни человеку рекомендуется диета.

"В первую очередь нужен белок - строительный материл, так как все клетки состоят из белковых молекул. Очень хорошо подойдут коллагеновые бульоны, сваренные из костей, в случае, если у человека нет высокого холестерина. За один день можно выпивать один-два стакана этого бульона", - рассказывает Бобейка. По ее словам, в период реабилитации также необходим легкий животный белок, который можно получить из субпродуктов, телятины, ягнятины и крольчатины.

Также диетолог советует употреблять в пищу квашеные продукты: капусту, огурцы, помидоры, кимчи и водоросли. Хорошо помогут и продукты, богатые жиром, и сезонные овощи. "Обязательно жир, так как он участвует в восстановлении альвеол легких. Хорошо сюда сливочное и топленое масло, сало, любой внутренний жир животных в умеренных дозировках, а также фермерские яйца", - объясняет специалист.

В заключении Бобейка отметила необходимость умеренного употребления воды в расчете 30-40 миллилитров на килограмм веса, а также здоровый сон. "Восстановление иммунитета происходит ночью за счет влияния гормона сна - мелатонина. У него есть действия, моделирующие иммунную систему. Ночью снимается стресс, мелатонин оказывает антиоксидантное и иммуномодулирующее действие. Человек должен засыпать максимум до 23:00 по местному времени", - резюмировала она.