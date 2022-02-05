Иммунолог объяснил, помогут ли маски защититься от "омикрона"

Медицинские маски являются эффективным средством, чтобы защититься от заражения омикрон-штаммом коронавируса, они снижают риск заболеть более чем в два раза. Как передает Day.Az, об этом "Известия" сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Специалист привел результаты исследования, согласно которым медицинские маски снижают риск инфицирования в три раза, если речь о гриппе, а в случае с коронавирусом - в 2-2,5 раза.

По словам Крючкова, эффективными могут быть и многослойные тканевые маски, если за ними правильно ухаживать.

Однако еще лучше могут защитить респираторы. Их минус заключается в том, что на выдохе они не фильтруют воздух, то есть уберечь от заражения они способны, но при этом человек все еще может заразить окружающих.

Он также добавил, что маску желательно менять чаще, чем раз в три часа.

Помимо ношения масок, по словам специалиста, важно соблюдать и другие антикоронавирусные правила: соблюдать дистанцию, не пользоваться общественным транспортом в час пик и сделать прививку от коронавируса.