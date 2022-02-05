Ученые объяснили редкую неуязвимость к ВИЧ

Ученые Национальных институтов здоровья (США) определили механизмы, которые помогают крайне небольшой группе людей контролировать ВИЧ-инфекцию без помощи антиретровирусных препаратов. Об исследовании рассказывается в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 58 элитных контроллеров - людей, чья иммунная система самостоятельно сдерживает размножение вируса. Их сравнили с 42 пациентами с ВИЧ, которые получают антиретровирусную терапию.

Выяснилось, что в геноме контроллера присутствует небольшой набор генов, работа которых является критически важной для ВИЧ, но не слишком существенной для выживания иммунных клеток. Провирусы - геномы вируса, встроенный в ДНК клетки хозяина - были изолированы в отдаленных областях хромосом, где они с меньшей вероятностью участвуют в репликации.

Также провирусы у контроллеров имели меньше мутаций, чем у тех, кто нуждается в антиретровирусной терапии.