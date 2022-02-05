Назван способ определить диабет по привкусу во рту

Американские врачи Кливлендской клиники рассказали, что определить наличие диабета у человека можно по необычному привкусу, который появляется во рту при этой болезни. Об этом сообщает "Медик Форум", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, когда в ротовой полости внезапно возникает стойкий сладкий привкус, это указывает на то, что организм не может регулировать уровень сахара в крови. По данным врачей, это может быть сигналом о возможном появлении диабета.

По мере развития диабета у человека возникают нарушения в работе поджелудочной железы, и организму становится сложнее обеспечить стабильный уровень сахара в крови, из-за чего происходит его рост.

Кроме того, нарушается чувствительность к сахароснижающему гормону инсулину, либо же его вырабатывается все меньше. В крови повышается концентрация сахара, что приводит к появлению во рту сладковатого привкуса, рассказали американские медики.