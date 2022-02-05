Раскрыта опасность переизбытка популярного витамина

Иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с URA.RU раскрыла опасность переизбытка популярного витамина D, передает Day.Az.

По ее словам, переизбыток витамина D в организме может привести к вымыванию кальция из костей, что повышает их ломкость. "Поэтому все должно соответствовать нормам содержания в организме", - подчеркнула специалист.

Также она указала, что людям необходимо принимать витамин D в лекарственной форме лишь под присмотром специалистов. "Рыбу можно есть в зависимости от аппетита, возраста, роста человека без контроля врача. А сам витамин D и дозу, и продолжительность, и частоту курса лучше согласовывать с доктором", - сказала Логина.

Она добавила, что контролировать прием витамина может не только аллерголог или иммунолог, но и терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог.

Специалист заключила, что человеку необходимо правильно питаться для поддержания нормального уровня витамина D.