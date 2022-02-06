В каком случае не придется измерять антитела к коронавирусу?

Главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что уровень антител к COVID-19 можно перестать измерять, когда коронавирус станет сезонным заболеванием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинского специалиста, передает Day.Az.

У главврача столичного медучреждения спросили, можно ли перестать следить за уровнем антител, если коронавирусная инфекция будет сезонной.

"Да, безусловно, но это не связано напрямую с "омикроном", - отметила Лысенко.

Как добавила главный врач, отсутствие необходимости в измерении уровня антител объясняется вакцинацией и достаточно большим количеством перенесшим коронавирус.

"И мы очень рассчитываем, что [отношения с] COVID-19 и в виде "омикрона", и [в виде] всех других возможных вариантов, а они все равно будут, будут выглядеть точно также, как и взаимоотношения с гриппом...", - объяснила Лысенко.

Также врач пояснила, что пока эксперты не знают, когда коронавирус можно признать сезонным респираторным заболеванием.