Назван единственный способ защиты от "омикрона"

Невакцинированные от коронавируса россияне могут защититься от "омикрон"-штамма только посредством изоляции, поскольку маски и респираторы утратили свою эффективность. Об этом рассказала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в интервью Lenta.ru, передает Day.Az.

"Для людей, которые неиммунизированы, жизнь становится сложнее и сложнее именно с точки зрения вирусологии. И вирус все равно их достанет", - сказал эксперт.

Поздняков отметил, что пока среди населения остается много людей без иммунной защиты, вирус продолжит мутировать.

По словам специалиста, непривитые пациенты продолжат умирать даже при заражении "омикроном", несмотря на то, что ему не свойственно тяжелое течение. Это связано с тем, что у людей с нулевым иммунитетом к коронавирусной инфекции "омикрон" будет вести себя как уханьский штамм, вызывая воспаления, поражения легких и тромбозы.